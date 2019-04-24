Özlem Göçeri cinayeti davası devam ediyor

Tavşanlı ilçesinde 4 Şubat 2019 tarihinde boşanmak istediği eşi Tolga Göçer tarafından katledilen Özlem Göçer'in cinayetten 20 gün önce eşi tarafından cinsel saldırıya uğramasıyla ilgili davaya devam edildi. Dava ileri bir tarihe ertelenirken, duruşma çıkışında Kadın ve Aileyi Koruma Derneği üyeleri protesto gösterisi düzenleyerek basın açıklaması yaptı.

Kadına şiddetin hiçbir haklılık tarafı olamayacağını ifade eden Kadın ve Aileyi Koruma Derneği Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Bugün eşi Tolga Göçer tarafından bıçaklanarak katledilen Özlem Göçer'in cinsel saldırı davasına katıldık. Boşanmak istediği eşi Tolga Göçer tarafından zorla bıçak tehdidi ile bir metruk binaya götürülerek cinsel saldırıda bulunulan Özlem Göçerin davasını takip ettik. Bizler kadınlarımızın hiçbir şekilde cinsel saldırıyı hak etmediklerini düşünüyoruz ve kadınlarımıza yapılan tüm saldırılarının, cinayet davalarının, cinsel saldırılarının peşini bırakmayacağımızı, katillerinin peşini bırakmayacağımızı ve en ağır cezaları almaları için sonuna kadar sonuna kadar davaların takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Biz hiçbir saldırının cezasız kalmayacağını ve kadınlarımızın yalnız olmadıklarını da ifade etmek istiyorum" dedi.

Ailenin avukatı Ferruh Onur ise "Bugün girdiğimiz davada bizleri yalnız bırakmayan dernek yöneticilerine teşekkür ederiz. Umarım kadına şiddetine, kadın cinayetlerine yönelik girdiğimiz bu davalar umarım son davalar olur. Ancak görüldüğü üzere bu dava cinsel saldırı davası, davanın mağduru aynı sanık tarafından çok kısa bir süre sonra vahşice öldürüldü. Burada devletin mağdurları olaylardan korumasına ilişkin tedbirlerin yetersiz olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bunun için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Basın açıklamasına, Kadın ve Aileyi Koruma Derneği, Kütahya Kadın Meclisleri, Ege Kadın Buluşması Kütahya Sekretaryası, ailenin avukatı Ferruh Onur, Özlem Göçer'in annesi ve babası katıldı.

Tuna İşleyen

