İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öztekin: 'Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz'

Öztekin: 'Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz'
Öztekin: 'Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz'

DG Sivasspor’un deneyimli futbolcusu Yasin Öztekin, UEFA Avrupa Ligi’nde Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları bugün çekildi. Tek temsilcimiz DG Sivasspor, I Grubu'nda Villarreal, Qarabağ ve Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. Kırmızı-beyazlı kulübün 33 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Yasin Öztekin de, UEFA Avrupa Ligi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Öztekin, UEFA Avrupa kupası ve takım arkadaşlarının olduğu fotoğrafı paylaşarak, “UEFA Avrupa Liginde ülkemizi ve Sivasspor'umuzu en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” notunu yazdı. Paylaşımı takım arkadaşı kaleci Mamadou Samassa'nın yanı sıra binlerce taraftar beğendi.

Oğuzhan Sarzep

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.