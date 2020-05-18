Özyeğin Üniversitesi öğrencileri dünyada ilk üçte

Yöneylem araştırması ve analiz alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve tüm dünyadan 12 bini aşkın üyeye sahip uluslararası bir kuruluş olan INFORMS, dördüncü kez düzenlediği uluslararası INFORMS O.R. & Analytics Student Team Competition'da kazananları açıkladı. 26 ülkeden 274 takımın katıldığı yarışmada Özyeğin Üniversitesi ekibi ilk üçe giren tek Türk takımı oldu.

Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Dr. İhsan Yanıkoğlu ve Dr. Dilek Günneç'in danışmanlığında çalışmalarını yürüten öğrenci ekibinde endüstri mühendisliği bölümünden Ahmet Erarslan, Ali Kaan Kurbanzade, Berk Eğen, Çağrı Özmemiş, Merve Sucuoğlu ve Rüzgar Coşkun yer alıyor. Tüm dünyada hem lisans hem de yüksek lisans öğrencilerine açık olmasına olan yarışmada Özyeğin Üniversitesi takımı, lisans öğrencilerinden oluşan ekibiyle ilk üçe girme başarısı elde etti.

Gerçek veriler aracılığıyla öğrencilerin iş dünyasına dair bir problemi çözme yeteneklerinin ölçüldüğü uluslararası yarışmada bu yıl, kurgusal bir üretim firmasının kısıtlı kapasite koşulları altında ürün akışlarını ve dağıtım ağlarını tasarlama görevi verildi. Yarışmada öğrenciler tesis sayısı, lokasyon, üretim süreçleri ve ekipmanlara ait gerçekçi veriler ışığında planlama yaparak, üretim kapasitelerini belirleme ve üretim yerlerinin her birinde iş yükünü dengeleme stratejileri geliştirdi.

Sektör yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan 15 kişilik jüri ekibi, takımların problemi tanımlama, veri kullanımı, metodoloji seçimi, model oluşturma ve analiz becerilerini rapor ve sunumlar aracılığıyla değerlendirdi. Özyeğin Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu takım, ortaya koydukları metodolojik çözüm ve ileriye dönük önerileri nedeniyle dünya üçüncülüğü ödülüne layık görüldü.

Yarışmada birincilik ödülünü İsrail'den Hebrew University, ikincilik ödülünü ise Şili'den Pontificia Universidad Catlica de Chile elde etti. Türkiye'den yarışmaya katılan diğer üniversiteler Boğaziçi ve Bilkent Üniversitesi ile Hollanda'dan Tilburg University mansiyon ödüllerine layık görüldü.