Özyeğin Üniversitesi öğrencileri Hollanda'dan 2 kupayla döndü

Hogeschool Leiden, InHolland Alkmaar, Hogeschool Utrecht ile Türkiye'den yalnızca Özyeğin Üniversitesi'nin katılımıyla gerçekleşen yarışmada öğrenciler, gruplar halinde yeni dijital pazarlama stratejileri geliştirmek, yenilikçi fikirler ortaya koymak ve yeni iş planları oluşturmak için kıyasıya yarıştılar.

Tasarım odaklı düşünme metoduyla sigorta sektörü için yeni fikirler geliştirmeyi amaç edinen, vaka ve grup çalışmaları aracılığıyla yeni fikirlerin ve modellerin arandığı yarışma bu yılki odağını, Hollanda'daki sigorta sektörü olarak belirledi.

En iyi proje ödülünü alan Özyeğin Üniversitesi öğrencileri Ezgi Bilgütay, Deniz Can Köse ve Ege Oğuzhan Parlak'ın yanı sıra en iyi sunum ödülünü alan Zeynep Dirikan, Boran Ekin Doğan ve Kaan Özkan ile beraber katılan tüm öğrenciler, ülkemizi ve Özyeğin Üniversitesi'ni Avrupa'da en iyi şekilde temsil ettiler.

Yenilikçi fikirlerin yarıştığı Joost Peters Student Business Challenge 2019'da Özyeğin Üniversitesi öğrencileri 2 kupa kazandı.