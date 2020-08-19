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Pablo Santos, Hatayspor'da

Pablo Santos, Hatayspor'da
Pablo Santos, Hatayspor'da

Hatayspor, Portekiz ekibi Braga'da forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Pablo Santos'u 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek olan Hatayspor, Pablo Santos'u kadrosuna kattı. Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı yaptığı açıklama da Portekiz'in Braga takımından stoper bölgesinde oynayan Santos'u transfer ettiklerini açıkladı. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Erzurum kampına katıldığını belirtildi.
Erzurum'da gerçekleşen imza törenine Sportif Direktör Fatih Kavlak katılırken, kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonlarda Portekiz ekiplerinden Braga'da stoper olarak görev yapan 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Pablo Santos ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde gerçekleşen imza törenine Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Ailemize ve Pablo Santos'a hayırlı olsun" denildi.

Gökhan Aklan

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