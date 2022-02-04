Pakdemirli, tarım destek ödemelerini çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hububat, Baklagil ve Dane Mısır Desteği kapsamında 526 milyon 798 bin lira, Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 80 milyon 651 bin lira, Büyükbaş Hayvan Hastalıkları Tazminatı kapsamında 10 milyon 669 bin lira, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 8 milyon 38 bin lira ve Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Primi kapsamında 3 milyon 373 bin lira olmak üzere toplamda 629 milyon 532 bin liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başladıklarını açıkladı.

Mustafa Cenik