'Paket, işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı istihdam odaklı kredi paketi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Avdagiç, üç kamu bankasının bugün devreye aldığı istihdam odaklı kredi paketinin işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacağını belirtti.

Avdagiç, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın açıkladığı istihdam odaklı kredi paketi, işsizlikle mücadelede önemli bir manevra alanı açacak. Faiz oranlarının inmeye başladığı bu süreçte Bakanımızın açıkladığı 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli ürünlerin yer aldığı istihdam paketiyle birlikte işletmelere uzun vadeli fonlama imkanı sağlanacak. Bu da daha çok yatırım, üretim ve istihdam demek. Bu paket istihdamı olumlu etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda çarkların daha hızlı dönmesine katkıda bulunacak, iş dünyasını hem istihdama hem üretime cesaretlendirip teşvik edecektir” ifadesini kullandı.

Avdagiç, kurumsal ticari kredilerde faizlerin rating oranlarına göre yüzde 11 ile yüzde 13.50 arasında uygulanacak olmasının da iş dünyasının en önemli beklentilerinden biri olduğunu kaydetti.

Böylece iş dünyasının faiz yükünün hafifletileceğine dikkat çeken Avdagiç, "Kurumsal kredilerde kamu bankalarının uyguladığı faiz oranlarının Merkez Bankası'nın politika faizinin de altına inmesi yatırım iştahına önemli katkı sağlayacaktır. Hükümetimizin reel sektörün önünü açan bu yaklaşımı iş dünyasına cesaret veriyor" diye konuştu.