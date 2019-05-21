Paketlenmiş gıda pazarında beklenti; 3 trilyon dolar

Ildır, "Kolay pişirme, pratik kullanım ve dış etkilerden korunmuş gıda faktörleri nedeniyle ortaya çıkan paketlenmiş Gıda Pazarının büyüklüğünün 2020'de 3 trilyon doları aşması bekleniyor. Değişen yaşam tarzı, tüketim kolaylığı ve artan sağlık bilinci, paketlenmiş gıda pazarının büyümesini sağlayan ana faktörlerden. Pazarın büyüme hızı ve pişmiş-yarı pişmiş gıda pazarının büyüme beklentisi ise bu alandaki lider oyuncuların pazar varlıklarını genişletmek için kilit stratejilerle birleşme ve ortaklıklara yönlendirdi. Kraft'ın ketçap devi Heinz ile ortaklığı sonrası Unilever ile birleşmeye çalışması en güzel örneklerden. Paketlenmiş gıda sektörünün içindeki hazır pişmiş paketli gıda ürünlerin pazarı ise en hızlı büyüyen grupların başında geliyor. Bu yüzden yeni Yemek Hazır ürün kategorimiz dünyada ve ülkemizde hem nihai müşterilerimiz hem de iş ortaklarımız tarafından çok beğenildi” dedi.

Ildır, Hazır yemek pazarının sağlıklı ve katkısız evinizde yapıldığı gibi yapılan ürün alternatifleriyle çok hızlı büyüyeceğini söyleyerek “Değişen yaşama şekilleri, hızla büyüyen yaşlı nüfus ve yalnız yaşama oranı, özellikle de çalışanların sağlıklı ve güvenli gıda ile hızlı yemek yapabilme istekleri ülkemizde de pazarı hızla büyütecektir. Bizim öngörümüz önümüzdeki 3 yıl içinde pazarın yüzde 10'un üstüne çıkacağı yönünde. Biz de Yayla Bakliyat olarak yatırımlarımızı bu alanda yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şu anda yer aldığımız kategorideki Pişmiş-yarı pişmiş gıda pazarında güçlü oyuncularından birisiyiz. Katkısız, sağlıklı ve özel paketlerde sunulan ürünlerimizin çeşitlerini daha artırarak, farklı satış kanallarında da yer almaya başlayacağız. Özellikle lezzet, sağlık ve fiyat avantajımızla kısa sürede tüketim trendlerini değiştireceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Ürünlerin özellikleri ve sağladığı avantajlar hakkında değerlendirmede de bulunan Ildır, “Pratikliğinin yanında hiçbir koruyucu, renklendirici, trans yağ, MSG gibi katkı maddesi içermeyen ürünler evde yapılan ürünlerle aynı kalite ve lezzette olmasından dolayı tercih edilmektedir.”

Çalışanlar, öğrenciler, dışarıda yemek yiyenler, bekârlar, sağlıklı ve pratik yemek arayanlar, internetten yemek siparişi verenler, vakit sıkıntısı ile yemek yapamayanlar, kampçılar, yurt dışında yemek bulmakta sıkıntı yaşayanlar gibi çok geniş bir kitleye hitap eden ürünler pratik, lezzetli ve sağlıklı oluşu ile öne çıkıyor” dedi.

“BPA'sız yüksek teknolojili ambalajı ile sayesinde soğuk zincire gerek duymadan oda sıcaklığında muhafaza edilebilen ürünler ilk günkü gibi taze, lezzetli ve sağlıklı” diyen Ildır, “Yüksek lifli, diyete uygun, besleyici ve doyurucu içeriğiyle; ofiste, iş yerinde, okulda, evde, kampta, yolculukta, yurt dışı seyahatlerde sağlıklı gıda tüketmek istenilen her yerde tüketebilir” ifadelerini kullandı.

Ildır ürün gamında yer alan ürünleri şu şekilde sıraladı: “Çorba ürünleri; kremalı mantar çorbası, ezogelin çorba, kinoalı mercimek çorbası, domates çorbası, yayla çorbası.

Bulgur pilavı ürünleri; chialı bulgur pilavı, kinoalı bulgur pilavı, greçkalı bulgur pilavı, nohutlu bulgur pilavı, firikli bulgur pilavı, mantarlı bulgur pilavı, siyez bulgur pilavı.

Makarna ürünleri; kremalı mantarlı makarna, sade makarna, arabiata soslu makarna, peynirli makarna, napolitan soslu makarna.

Pilaki ürünleri: fasulye pilaki, barbunya pilaki, meksika soslu pilaki.

Haşlanmış ürünleri; nohut haşlama, fasulye haşlama, kırmızı fasulye haşlama, bezelye, mısır, garnitür.”