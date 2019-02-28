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Pakistan Başbakanı: Erdoğan'la görüşeceğim

Pakistan Başbakanı: Erdoğan'la görüşeceğim
Pakistan Başbakanı: Erdoğan'la görüşeceğim

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan’la yaşanan gerilimin düşürülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, parlamento oturumunda yaptığı konuşmada Pakistan güvenlik güçleri tarafından dün alıkonulan Hint pilotun, barış göstergesi olarak Cuma günü iade edileceğini söyledi. İki ülke arasındaki gerginliği azaltma çabalarının zayıflık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Han, "Bütün sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Han, “Pulwama saldırısı gerçekleştiğinde, 30 dakika içinde suçlandık. Pakistan'ın Hindistan'da oynayacak bir rolü olduğunu söylemiyorum ama onlardan kanıtları paylaşmalarını istedim” dedi.

“Hindistan bir şey yaparsa cevap vereceğimizi söylemiştik” diyen Pakistan Başbakanı Han, Hindistan'ın Birleşmiş Milletler şartlarını ihlal ettiğini belirtti.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

Han, Hindistan'la yaşanan gerilimin düşürülmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşeceğini de ekledi.
 

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