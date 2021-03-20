Pakistan Başbakanı Han, Covid-19'a yakalandı

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın korona virüs testinin pozitif sonuç verdiği bildirildi. Sağlık Bakanı Faisal Sultan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Han'ın evinde karantinada olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise, "Başbakan Han, ilk dozu yalnızca iki gün önce almıştı, bu da herhangi bir aşının etkili olması için çok erken. Antikorlar, 2 dozluk Covid aşılarının ikinci dozundan 2-3 hafta sonra gelişiyor" denildi. Han, geçtiğimiz Perşembe günü Sinopharm şirketi tarafından üretilen Covid-19 aşısının ilk dozunu yaptırmıştı.

Abid Mazhar

