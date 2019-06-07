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Pakistan Başbakanı Han zeytindalı uzattı

Pakistan Başbakanı Han zeytindalı uzattı
Pakistan Başbakanı Han zeytindalı uzattı

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi’ye bir mektup göndererek iki ülke arasındaki sorunları çözme teklifinde bulundu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye iki ülke arasındaki sorunların uzlaşı ile çözülebileceğini belirten bir mektup gönderdi. Mektubunda Hindistan'da geçtiğimiz günlerde, ikinci defa başbakanlık koltuğuna oturan Narendra Modi'yi tebrik eden Han, Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir bölgesinde süren anlaşmazlığın çözülmesi dahil olmak üzere tüm sorunlara çözüm bulmak istediğini belirtti.

Başbakan Han, iki ülke arasındaki müzakerelerin her iki ülkenin de yoksulluğun üstesinden gelmesine yardım eden tek çözüm olduğunu ve bölgesel kalkınma için birlikte çalışmanın önemli olduğunu ekledi. Ülkeler arasındaki anlaşmazlıkların insani krizlere sebep olduğunu belirtti. 

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