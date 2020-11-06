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Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın mitinginde çatı çöktü: 18 yaralı

Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın mitinginde çatı çöktü: 18 yaralı
Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın mitinginde çatı çöktü: 18 yaralı

Pakistan’ın Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Swat ilçesinde düzenlenen mitingde Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın yaptığı konuşmadan sonra çatı çökünce 18 kişi yaralandı.

Pakistan Başbakanı Imran Khan’ın mitinginde çatı çöktü: 18 yaralı - Tıkla İzle

Bugün öğle saatlerinde Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletine bağlı Swat ilçesinde düzenlenen mitingde Pakistan Başbakanı Imran Khan'ın yaptığı konuşmanın ardından çatı çöktü. Başbakan İmran Han ve Bakan Mahmood Han'ın yaptığı konuşmalar sırasında halk çatıya çıktı. Konuşma sona ermişti ki kalabalığın ağırlığını daha fazla kaldıramayan çatının çökmesiyle birlikte enkaz altında kalan 18 kişi yaralandı. Olay mahalline gelen polis ve kurtarma ekipleri olay mahalline ulaştı kurtarma operasyonunu başlattı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Abid Mazhar

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