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Pakistan Başbakanı Khan: 'Savaş istemiyoruz, Hindistan tahrik ederse uygun cevabı veririz'

Pakistan Başbakanı Khan: 'Savaş istemiyoruz, Hindistan tahrik ederse uygun cevabı veririz'
Pakistan Başbakanı Khan: 'Savaş istemiyoruz, Hindistan tahrik ederse uygun cevabı veririz'

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Hindistan ile yaşadıkları Keşmir sorununa ilişkin, "Savaş istemiyoruz, yalnız Hindistan tarafı tahrik edici adımlara devam ederse uygun cevabı vermekten çekinmeyeceğiz" dedi.

Pakistan Başbakanı İmran Khan, Keşmir bölgesinin statüsü üzerine yaşanan son gelişmeler sonrası Hindistan ile aralarında artan tansiyon üzerine açıklamalarda bulundu. Keşmiş bölgesinde Hindistan'ın ihlallerinin devam ettiğini belirten Khan, savaş istemediklerini öte yandan Hindistan tarafının tahrik edici adımlarının devam etmesi halinde ise uygun cevabı vermekten çekinmeyeceklerini söyledi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile barış seçeneği üzerine sürekli konuştuğunu belirten Khan, çabalarının karşılık bulamadığını ve bunun bir ‘kamuoyu savaşı' olduğunu söyledi. Pakistan'ın bu savaşı muhakkak kazanması gerektiğini vurgulayan Khan, ayrıca Hindistan'ın dikkatleri Keşmir bölgesinden uzaklaştırmak için her türlü önlemi alabileceğini de belirtti.  

Abid Mazhar

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