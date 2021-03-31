Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza'dan Altınok'a Pakistan daveti

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan Peşaver Şehitler Anıtı'nı ziyaret programında konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Rabbim ayetinde ‘Şehitler ölmez buyuruyor.' Onların ruhları şuanda bizimle birlikte. Onların her biri bir kahramandır. Pakistan devleti var olduğu sürece bu kahramanlar yıldızlar gibi yanmaya ve gökyüzünü aydınlatmaya devam edeceklerdir” dedi.

“Pakistan'ın acısı acımız, sevinci sevincimizdir”

Başkan Altınok, General Nadeem Raza'yı Keçiören'de misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Pakistan ve Türkiye kardeş iki ülkedir. Devlet politikamızda ve devlet kitapçığımızda böyle yazmaktadır. Pakistan'ın acısı acımız, sevinci sevincimizdir. Peşaver'deki 144 şehidimiz bizim de kardeşimiz bizim de şehitlerimizdir. Pakistan'ın acısını paslaşarak bu anıtı dikmekten onur, şeref ve bahtiyarlık duyuyoruz. Bizleri Pakistan'a davet eden Genelkurmay Başkanı Sayın Raza'ya ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kardeşliğimiz ebet müddet baki kalacaktır”

Pakistan Türkiye dostluğunun kadim bir geçmişi olduğunu ve Cumhurbaşkanları düzeyinde bu dostluğun bugün de devam ettiğini belirten Altınok şunları kaydetti:

“Terörden Türkiye de çok şey çekti hala da çekiyor. Dileğimiz ve duamız Türkiye'nin ve tüm dünyanın terörden kurtulmasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi Keşmir'deki çile ve eziyetin de bir an önce bitmesini istiyoruz. Gönlümüz, kalbimiz Pakistanlı ve Keşmirli kardeşlerimizledir. Muhammed ikbal Pakistan için ne ise bizim için de aynısıdır. Ruhlarımız, nefesimiz, sesimiz, kalemimiz ve kelamımızdır. Şehitlerimiz yüreğimizde ve gönlümüzdedir. Pakistanlı kardeşlerimize başsağlığı dillerimizi ileterek şehirlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Pakistan Türkiye kardeşliği ebet müddet baki kalacaktır, bundan hiç şüphe yoktur.”

General Raza: “Birbirimize destek olmakta tereddüt etmeyiz”

Pakistan'da 2014 yılında bir askeri okula düzenlenen saldırıda şehit olan 144 öğrenci ve öğretmen anısına yapılan anıt için Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür eden Pakistan Genel Kurmay Başkanı General Nadeem Raza, “Bugün gururla söyleyebilirim ki Pakistan'da terörü yüzde yüz yenmiş durumdayız. Pakistan şuanda güvenli bir ülkedir. Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok'a inşa ettirdikleri anıt için teşekkür ediyorum. Bu bence bu anıt iki ülkenin kardeşliğinin ispatıdır. Pakistan ve Türkiye iki farklı ülkedir ancak mesele ne olursa olsun birbirimize destek olmakta duraksamaz, tereddüt etmeyiz. Ne zaman Kıbrıs meselesi gündeme gelse Pakistan Türkiye'ye, ne zaman Keşmir meselesi gündeme gelse Türkiye Pakistan'a destek olmuştur. Yaşasın Pakistan Türkiye dostluğu” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nadeem Raza ve berberindeki heyet Peşaver Şehitleri Anıtı'nı ve 144 şehit için dikilen anıt ağaçları ziyaret ettiler.

Ali Nargüner - Mevlüt İşli

