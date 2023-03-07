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Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah hakkında tutuklama kararı

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah hakkında tutuklama kararı
Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah hakkında tutuklama kararı

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah hakkında devlet yetkililerini tehdit etme suçundan yargılandığı davada mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Gujranwala kentindeki Terörle Mücadele Mahkemesi, devlet yetkililerini tehdit etme suçundan yargılanan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah hakkında duruşmalara katılmadığı gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. Sanaullah'ın avukatı Abdul Majeed, duruşmada Sanaullah'ın resmi görevleri nedeniyle bugün mahkeme huzuruna çıkamayacağını belirterek, mahkemeden muafiyet talep ederek, Sanaullah'ın bir sonraki mahkemeye katılacağını ifade etti. Yargıç Rana Zahid Iqbal Khan ise muafiyet talebini reddederken Sanaullah hakkında tutuklama kararı verdi. Polisin Sanaullah'ı tutuklaması ve 28 Mart'ta duruşmaya getirmesi talimatı verildi.

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