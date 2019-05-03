Almanya merkezli uçak bakım, onarım ve dizayn hizmeti sağlayan Global Aviation Services Interrior, İstanbul'da kapılarını açan Uluslararası Savunma Sanayii fuarı IDEF 2019'a katıldı. Şirketin Ceo'su Zeydan Öncü Pakistan merkezli PAC Pakistan Aeronautical Complex firmasıyla Ceo'su olduğu Global Aviation İndustries firmalarının ortaklaşa kurdukları GASPAC için mutabakat anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Fuar alanında açıklamalarda bulunan Öncü, söz konusu anlaşma ile askeri ve sivil olmak üzere havacılığın her alanında hizmet vereceklerini belirterek, dünyanın her yerinde havacılık alanında çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Öncü, yakın dönem hedefleri arasında Türkiye'de havacılık alanında iş birlikleri geliştirmeyi istediklerini kaydetti.

Uçakların ve helikopterlerin iç ve dış dönüşümünü, dizaynını gerçekleştirip müşterilerine anahtar teslim ettiklerini dile getiren Global Aviation Services Interrior Ceo'su Zeydan Öncü, “Uçakların ve helikopterlerin dizaynını, prodüksiyonunu, sertifikasyonunu ve uçuş testlerini yapan bir firma olarak müşteriye hizmet sunuyoruz” dedi.

“Pakistan ile askeri ve sivil havacılık olmak üzere tüm alanlarda çalışmalarımız olacak”

Pakistan merkezli PAC Pakistan Aeronautical Complex ile havacılığın her alanında faaliyet gösterecek ortaklaşa firma kurduklarına da değinen Öncü, “Bu şirket, Pakistan ordusunda bulunan helikopterlerin bakımını, dizaynını yapan, gerekli olan yedek parça ihtiyaçlarını karşılayan bir firma olacak. Askeri ve sivil havacılık olmak üzere tüm alanlarda hizmetimiz olacak. Hizmetlerimiz arasında ambulans uçakları, ambulans helikopterleri, eskort helikopterleri, polis helikopterleri, arama ve kurtarma helikopterleri gibi hava araçlarının dönüşümlerini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

“Avrupa'da kurmuş olduğumuz bakım, üretim geliştirme merkezlerimiz tüm dünyaya yayılıyor”

İlk başta Avrupa'da kurmuş oldukları bakım, üretim, geliştirme merkezleriyle havacılık sektöründe hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Öncü, “Avrupa'nın ardından Arap yarımadasında Abu Dabi'deki merkezimizle hizmet vermeye başladık. 3. Merkezimizi Asya'da Pakistan'da hizmete açıyoruz. Havacılık sektörünü geliştirmek için tüm Dünya'ya yayılıyoruz. Türkiye'de de havacılık sektöründe hizmet vermek istiyoruz, bunun için Türk firmalarla görüşmelerimiz oluyor. Buradaki Türk firmaları ile de bazı anlaşmalar yapmış bulunmaktayız. İDEF fuarında hangi firmanın, hangi kapasitesinin nerede kullanabileceğini görmemiz açısından çok iyi bir platform. Fuarda gördüğümüz inovasyonlar bizleri daha da cesaretlendirmekte. Bu açıdan fuarı faydalı buluyorum” şeklinde konuştu.

“Havacılık sektörü teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı alandır”

Havacılık sektörünün teknoloji ile bağlantısı hakkında da bilgi veren Öncü, “Havacılık sektörü teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı alandır. Havacılık konusunda ilerlemiş bir ülkenin diğer teknik alanlarda çok daha fazla ilerlemiş olduğunu görebiliyoruz. Türkiye'de de havacılık alanında önemli gelişmeler görüyoruz. Türk firmalarının yaptıkları gelişmeleri de fuarda inceleme fırsatı bulduk, Türkiye'de havacılık alanında yaşanan olumlu gelişmelerin daha iyi yerlere gelmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.