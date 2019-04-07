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Pakistan iyi niyet göstergesi olarak 360 Hindistanlı mahkumu serbest bırakıyor

Pakistan iyi niyet göstergesi olarak 360 Hindistanlı mahkumu serbest bırakıyor
Pakistan iyi niyet göstergesi olarak 360 Hindistanlı mahkumu serbest bırakıyor

Pakistan'ın Hindistan'la gerginliği azaltmak iyi niyet göstergesi olarak serbest bırakma sözü verdiği 360 Hindistanlı mahkumdan 100'ü teslim edilmek üzere sınıra doğru yola çıktı.

Pakistan iyi niyet göstergesi olarak 360 Hindistanlı mahkumu serbest bırakıyor - Tıkla İzle

Pakista'ın Hindistan ile ilişkilerin iyileştirilmesinde iyi niyet göstergesi olarak Nisan ayında serbest bırakacağını açıkladığı 360 Hindistanlı mahkumdan 100'ünün yarın Karaçi şehrinden Lahor kamp merkezine getirilerek, Vagah sınır kapısında Hindistanlı yetkililere teslim edileceği bildirildi. Yüzer kişilik gruplar halinde serbest bırakılacak olan balıkçı grubunun ilkinin 8 Nisan'da, diğer grupların 15 ve 29 Nisan'da Hindistanlı yetkililere teslim edileceği kaydedildi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Hindistan-Pakistan sınırındaki güvenlik merkezine düzenlenen intihar saldırısı ile 40'dan fazla askerin öldürülmesi üzerine iki ülke arasında gerginlik yaşanmıştı. Saldırıyı Pakistan'daki Ceyş-i Muhammed örgütünün gerçekleştirdiği iddia edilmişti. Hindistan hükümeti, saldırıda Pakistan'ın rolü olduğunu ileri sürmüş ve Ceyş-i Muhammed üyelerinin eğitim kamplarına savaş uçakları ile saldırı düzenlemişti.

Pakistan, Hindistan'ın saldırısına karşılık vermiş ve bir Hindistan uçağını düşürmüş, iyi niyet göstergesi olarak düşürülmeden önce uçaktan atlayarak kurtulan Hint pilotu ülkesine iade etmişti. Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Cuma günü yaptığı açıklamada, iyi niyet göstergesi olarak 360 Hindistanlı mahkumun teslimine 8 Nisan Pazartesi günü başlanacağını söylemişti.  

Abid Mazhar

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