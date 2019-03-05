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Pakistan, karasularına girmeye çalışan Hint denizaltısını engelledi

Pakistan, karasularına girmeye çalışan Hint denizaltısını engelledi
Pakistan, karasularına girmeye çalışan Hint denizaltısını engelledi

Pakistan Donanması, Pakistan karasularına girmeye çalışan Hindistan denizaltısının engellendiğini açıkladı.

Pakistan, karasularına girmeye çalışan Hint denizaltısını engelledi - Tıkla İzle

Pakistan-Hindistan krizi tırmanmaya devam ediyor. Pakistan Donanması, Pakistan karasularına girmeye çalışan Hindistan denizaltısının engellendiğini duyurarak, Hint denizaltısının görüntülerini yayınladı. Pakistan Donanması tarafından yapılan açıklamada, “Pakistan Donanması, üstün yeteneklerini kullanarak denizaltını caydırmış, Pakistan karasularına girmesini engellemiştir” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada 2016 yılından beri yapılan ikinci ihlalin olduğuna dikkat çekilerek, “Barışı sürdürmek amacıyla, Hint denizaltısına hedef alınmamıştır. Bu hareket, Pakistan'ın barışı koruma refleksidir” denildi.  

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