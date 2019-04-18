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Pakistan Maliye Bakanı istifa etti

Pakistan Maliye Bakanı istifa etti
Pakistan Maliye Bakanı istifa etti

Pakistan Maliye Bakanı Asad Umar görevinden istifa etti.

Pakistan Maliye Bakanı Asad Umar, kabinedeki görevinden istifa ettiğini duyurdu. Başbakan İmran Han'ın kabinesinden ayrılma kararı aldığını duyuran Umar, kabine değişikliğine gidilerek enerji bakanı olmasının istendiğini açıkladı. Umar, Başbakanın maliye bakanlığı yerine enerji bakanlığı görevini vermek istediğini ancak pozisyonunu değiştirmek istemediği için ayrıldığını belirterek “Han'ın Pakistan için en iyi umut olacağına inanıyorum” dedi. Umar, Başbakan Han'ın, Pakistan'ın kurucusu ve ilk devlet başkanı Muhammed Ali Jinnah'ın 'naya' Pakistan hayalini gerçekleştireceğine inandığını aktardı. 

Abid Mazhar

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