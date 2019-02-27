Pakistan savaş uçakları kalktı: Hindistan savaş uçağı düşürüldü

Cemmu ve Keşmir bölgesinde Hindistan ve Pakistan arasında tansiyon yükseliyor. İki ülkenin savaş uçakları karşılıklı olarak hava sahalarını ihlal etti. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Pakistan hava kuvvetlerinin Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdüğü belirtildi. Pakistan'a ait 3 savaş uçağının da Hindistan hava sahasına girdiği ve Hindistan tarafından engellendiği belirtildi.

Hindistan haber ajansı ANI, Hindistan hava sahasında Pakistan'a ait bir F-16'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Hindistan 4 havalimanını kapattı

Hindistan, Pakistan uçaklarının hava sahasına girmesi üzerine 4 havalimanını sivil uçuşlara kapattı.

Pakistan savaş uçakları sabah saatlerinde Hindistan hava sahasına girdi. Pakistan Hava Kuvvetleri, Hindistan'a ait 2 savaş uçağını düşürdü. Hindistan ise gelişmelerin ardından, Pathankot, Leh, Srinagar ve Keşmir'deki havaalanlarını kapattığını açıkladı. Hindistan haber ajansı ANI, Hindistan hava sahasında Pakistan'a ait bir F-16'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Srinagar şehrinde 14 Şubat'ta terör saldırısı düzenlenmiş 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları, saldırıdan dolayı Pakistan'ı suçlamış, Pakistan'ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini duyurmuştu. Olayın ardından iki ülke arasındaki gerilim tırmanmış ve Hindistan dün sabah saatlerinde Pakistan'a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıklamıştı.

Pakistan: “Bir Hint pilot elimizde”

Pakistan, hava sahasına giren 2 Hindistan uçağını düşürdüğünü ve bir pilotu ele geçirdiğini duyurdu.

Pakistan ve Hindistan tartışmalı Cemmu ve Keşmir bölgesinde sabah saatlerinde gergin dakikalar yaşadı.

Pakistan ordusu sözcüsü Tümgeneral Asif Ghafoor yaptığı açıklamada, Pakistan hava sahasında Hindistan'a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı. İki uçağın parçalarının farklı noktalara düştüğünü belirten Ghafoor, bir Hindistanlı pilotun ise askerler tarafından ele geçirildiğini ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın savaş uçaklarının Keşmir Sınır Kontrol Hattı'nda hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Bunun üzerine Hindistan makamları Pakistan savaş uçaklarının geri püskürtüldüğünü ve bir Pakistan uçağının düşürüldüğünü duyurdu.

Pakistan, Hindistan'la yaşanan çatışmaların ardından tüm hava sahasını kapattığını açıklarken, Hindistan da Pakistan uçaklarının hava sahasına girmesi üzerine 4 havalimanını sivil uçuşlara kapattığını duyurdu. Flight Radar, uluslararası uçuşların da gerilimden etkilendiğini açıkladı.

Pakistan'ın elindeki Hintli Pilot: “Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı”

Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı. Videoda pilotun Pakistan tarafının kendisine çok iyi davrandığını belirterek, “Çay harika teşekkür ederim” dedi.

Pakistan güvenlik güçleri tarafından alıkonulan Hintli pilota ait bir video yayınlandı. Videoda isminin Abhinandan olduğunu belirten Hintli pilot, Pakistan tarafının kendisine çok kibar davrandığını ve bundan etkilendiğini söyledi. Hintli pilot, “Evet bana burada çok iyi davrandılar, ülkeme gittiğimde de açıklamalarım değişmeyecek bunu da bir videoya kaydetmek istedim” dedi.

Pakistanlı yetkililerin ona çok iyi davrandığını, onu saplandığı çamurdan çıkardığını belirten Abhinandan kendi ülkesinden de aynı davranışı beklediğini belirtti.

Videoda Hindistan'ın güneyinden olduğunu, evli olduğunu belirten kendisine ikram edilen çay hakkında, “Çay harika teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Videonun sonunda çalıştığı departman hakkında sorulan sorulara ise Abhinandan, “Bunu size söyleyemem ama eminim ki siz bulmuşsunuzdur” ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı: “Pakistan savaş uçağını düşürdük”

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Raveesh Kumar, Hava Kuvvetlerinin Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü doğruladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Raveesh Kumar, bugün yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Kumar, hava kuvvetlerinin Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü doğruladı. Kumar ayrıca, Hindistan'a ait MIG 21 tipi bir savaş uçağı ile pilotunun kaybolduğunu ifade etti.

Öte yandan Pakistan, hava sahasına giren 2 Hindistan savaş uçağının düşürüldüğünü ve bir Hindistanlı pilotun ise askerler tarafından ele geçirildiğini açıklamıştı.



