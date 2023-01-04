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Pakistan Senatosu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına destek

Pakistan Senatosu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına destek
Pakistan Senatosu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne adaylığına destek

Pakistan Senato'su, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki etkin rolünden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesine destek verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi için gösterdiği üstün çabalardan dolayı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini söylemesinin ardından ilk destek Pakistan'dan geldi. Pakistan Senatosu da "Ukrayna krizini çözme çabalarından" dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına destek verdi. Pakistan Senatosu Başkanı Muhammed Sadık Sanjrani Nobel Komitesi'ne yazdığı mektupta, "Rusya-Ukrayna Savaşı hızla tüm dünya için felaketle sonuçlanabilecek bir nükleer parlama noktasına dönüşmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çabaları, her iki tarafla da zamanında ve etkili şekilde yaptığı görüşmeler ile tek başına küresel bir felaketi önledi" ifadelerini kullandı.
Sanjrani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Her zaman sadece ülkesinin değil, bölgenin ve dünyanın refahı için çabalayan gerçek bir devlet adamı ve lider" olarak tanımladı.

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