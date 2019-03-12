Pakistan: 'Taliban-ABD barış görüşmelerinde ilerleme kaydedildi'

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile ABD arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Katar'da devam eden görüşmelerde ilerleme kaydedildiği bildirildi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan'ın Afganistan'daki tüm tarafları anlamlı bir diyalog için bir araya gelmesi konusunda cesaretlendirdiğini ifade etti.

ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Khalilzad, Katar'ın başkenti Doha'da beklenenden daha uzun süredir barış görüşmelerinin sürdürüldüğünü açıkladı.