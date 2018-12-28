Pakistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ'yü terör örgütü ilan etti

Saqip Nisar başkanlığında toplanan Pakistan Yüksek Mahkemesi, 15 sayfalık FETÖ kararı yayınladı. Mahkeme, FETÖ'nün Pakistan kolu olan Pak-Türk Uluslararası Eğitim Vakfını (PTICEF) terör örgütü ilan etti. İçişleri Bakanlığına çağrıda bulunan mahkeme, örgütün “terör örgütü” olarak ilan edilmesi talimatını verdi. Pakistan Yüksek Mahkemesi, ülkedeki 28 FETÖ okulunun da Maarif Vakfı'na devredilmesine hükmetti.

FETÖ'ye bağlı şirketler feshedildi

"Pakistan hükümetinin, Fethullahçı terör örgütünün (FETÖ) terör örgütü olarak ilan etme konusunda, Türkiye hükümetine karşı uluslararası yükümlülüğü olduğundan şüphemiz yok" denilen kararda aynı zamanda PTICEF'e bağlı 42 şirketin feshedilmesini ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonundaki sicil kayıtlarından çıkartılması talimatı verildi.

İsim değiştirme talebi de reddedildi

Ayrıca mahkeme kararında, PTICEF'in gerçek faaliyetlerini gizlemek için yaptığı isim değiştirme talebinin reddedildiği ve şirketin var olmasına kesinlikle izin verilmediği belirtildi. Mahkeme ayrıca, İçişleri Bakanlığına PTICEF'in çalışabilirlik belgesinin iptal edilmesi talebinde bulundu.