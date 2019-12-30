İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pakistan'da 6 katlı bina çöktü

Pakistan'da 6 katlı bina çöktü
Pakistan'da 6 katlı bina çöktü

Pakistan’ın Karaçi kentinde 6 katlı bir bina çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken binanın ardından çevredeki binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı.

Pakistan’da 6 katlı bina çöktü - Tıkla İzle

Pakistan'ın Karaçi kentinin Ranchor Lane bölgesinde 15 yıl önce inşa edilen ve 19 dairesi bulunan 6 katlı bir bina çöktü. Sindh Bina Kontrol Kurumu (SBCA), bina çökmeden önce vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelerek binayı tahliye etti. Binanın gaz ve elektrik bağlantıları da kesildi. Binada kayma meydana geldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve kurtarma ekibi, yolu trafiğe kapatarak bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

SBCA Genel Müdürü Zafar Hassan yaptığı açıklamada, binanın 3 yıl önce bodrum katında çıkan yangın sonucu çatlaklar meydana geldiğini açıkladı. Hassan, tedbir amaçlı çevredeki binaların da boşaltıldığını belirtirken, çöken binanın Sindh Bina Kontrol Kurumu tarafından ruhsatının onaylı olduğunu ifade etti.

Öte yandan, binanın çökme nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

Abid Mazhar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.