İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pakistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Pakistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Pakistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Pakistan'da 6.4 büyüklüğünde deprem - Tıkla İzle

Pakistan'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Tacikistan'ın Murghab kenti olan deprem, Pakistan'ın İslamabad, Peşaver, Rawalpindi, Mardan, Kuzey Veziristan, Swat, Multan, Sargodha, Faysalabad ve Lahor kentlerinde hissedildi.

Sismoloji Merkezi, depremin yerin 80 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Depremin artçı sarsıntıları beklendiği için halka dikkatli olmaları tavsiye edilirken, deprem nedeniyle panik olan insanlar sokaklara döküldü.

Öte yandan depremde can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Abid Mazhar

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.