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Pakistan'da bilanço artıyor: En az 20 kişi öldü

Pakistan'da bilanço artıyor: En az 20 kişi öldü
Pakistan'da bilanço artıyor: En az 20 kişi öldü

Pakistan'ın Quetta şehrinde Hazarganji sebze pazarında meydana gelen patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Quetta şehrinde Hazarganji sebze pazarında patlama meydana geldi. Quetta Genel Komiser Yardımcısı Abdul Razzaq Cheema, el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 2'si çocuk en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Patlamada 1 paramiliter sınır devriyesi hayatını kaybederken, 48 kişi ise yaralandı. Cheema, patlamada Hazarganji bölgesinde yaşayan Hazara topluluğundan en az 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, "EYP, patates çuvalına gizlenmiş" dedi.
Patlamadan sonra güvenlik güçleri bölgeyi kordon altına alırken yaralılar tedavi için yakındaki hastanelere kaldırıldı.  

Abid Mazhar
 

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