Pakistan'da bombalı intihar saldırısı: 8 ölü, 21 yaralı

Pakistan'ın Ketta kentinin Shahra-e-Iqbal yolu yakınlarında bulunan Ketta Basın Kulübü'nde bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölge polisi memuru Abdül Rezzak Cheema, saldırı sonucu bölgede park halinde olan araçların ve binaların zarar gördüğünü ifade ederken, bölgeyi kontrol altına aldıklarını belirtti. Cheema, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Pakistan Başbakanı İmran Khan ise saldırı sonucu yaşanan kayıptan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, sağlık yetkililerinin yaralılar için en iyi bakımı uyguladığını ifade etti.

Abid Mazhar