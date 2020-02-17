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Pakistan'da bombalı intihar saldırısı: 8 ölü, 21 yaralı

Pakistan'da bombalı intihar saldırısı: 8 ölü, 21 yaralı
Pakistan'da bombalı intihar saldırısı: 8 ölü, 21 yaralı

Pakistan’da Ketta Basın Kulübü’nde yaşanan bombalı intihar saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Ketta kentinin Shahra-e-Iqbal yolu yakınlarında bulunan Ketta Basın Kulübü'nde bombalı intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölge polisi memuru Abdül Rezzak Cheema, saldırı sonucu bölgede park halinde olan araçların ve binaların zarar gördüğünü ifade ederken, bölgeyi kontrol altına aldıklarını belirtti. Cheema, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Pakistan Başbakanı İmran Khan ise saldırı sonucu yaşanan kayıptan duyduğu üzüntüyü dile getirirken, sağlık yetkililerinin yaralılar için en iyi bakımı uyguladığını ifade etti.

Abid Mazhar

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