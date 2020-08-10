İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 14 yaralı

Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 14 yaralı
Pakistan'da bombalı saldırı: 5 ölü, 14 yaralı

Pakistan'ın Chaman kentinde gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Chaman kentinin Mall Road bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı bildirildi. Güvenlik kaynakları, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını aktardı. Polis Muhammed Mohsin, bölgede park halinde bulunan bir motosiklete yerleştirilen patlayıcı maddelerin uzaktan kumandalı cihaz ile infilak ettirildiğini açıkladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, patlamanın etkisiyle çevrede bulunan çok sayıda dükkan ve evin camlarının kırıldığı belirtildi.

Abid Mazhar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.