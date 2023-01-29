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Pakistan'da bot alabora oldu: 10 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'da bot alabora oldu: 10 çocuk hayatını kaybetti
Pakistan'da bot alabora oldu: 10 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletindeki Tanda Baraj Gölü'nde bir botun batması sonucu en az 10 çocuk hayatını kaybetti.

Pakistan'da bot alabora oldu: 10 çocuk hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Pakistan'ın Hayber-Pahtunhva eyaletinde bağlı Kohat bölgesinde bulunan Tanda Baraj Gölü'nde bir bot alabora oldu. Pencap eyalet arama ve kurtarma servisi Rescue 1122 sözcüsü Bilal Faizi, kazada en az 10 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Şu ana kadar 17 çocuk ile 1 öğretmenin kurtarıldığın belirten Faizi, "Çocuklardan 4'ünün durumu ağır. Kohat'ta hastaneye kaldırıldılar" dedi. Botta bulunan çocukların 12 ila 20 yaş arasında olduğunu da söyleyen Faizi, öğrencilerin geziye çıktığını ifade etti. Sözcü Faizi, göldeki arama kurtarma çalışmalarının 7 ambulans, 4 bot, 2 kurtarma aracı ve 40'tan fazla personel ile devam ettiğini bildirdi.

Abid Mazhar
 

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