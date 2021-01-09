İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pakistan'da boya fabrikasında dev yangın

Pakistan'da boya fabrikasında dev yangın
Pakistan'da boya fabrikasında dev yangın

Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir boya fabrikasında çıkan yangında 8 kişi yaralandı. Alevler tüm fabrikayı sararken, 12 itfaiye aracı ile yangına müdahale ediliyor.

Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'deki bir boya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika binası içinde çok sayıda kişinin mahsur kaldığı aktarılırken, kurtarma ekiplerinin tahliye çalışmalarına başladığı bildirildi.

Çıkan yangında şu ana kadar 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Bir itfaiye görevlisi, "Yangın kontrolden çıktı. Çünkü fabrikada yangını körükleyen büyük miktarda benzin ve tiner var" dedi. Yetkililer kent genelindeki istasyonlarda alarm durumuna geçildiğini duyururken, tüm fabrikayı saran ve yakındaki binalara yayılmasından korkulan yangına 12 itfaiye aracı ile müdahale edildiği ifade edildi.
Yangının söndürülmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Abid Mazhar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.