Pakistan'da camide düzenlenen intihar saldırısı: 32 ölü, 150 yaralı

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Peşaver şehrinde bulunan bir camide düzenlenen intihar saldırısında bilanço netleşiyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, namaz kılan cemaatin arasına giren kişinin kendini patlattığı saldırıda can kaybının 32'ye, yaralı sayısının ise 150'ye yükseldiği belirtildi.

Polis Ejaz Khan enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların devam ettiğini söylerken, "Bir güvenlik açığı olduğu aşikar. Şu an için kurtarma çalışmalarına yoğunlaştık. Kesin olarak söyleyemeyiz ama caminin içinden patlayıcı kokusu geliyor" dedi. Polislerin yoğun olarak gittiği camide, olay anında yaklaşık 300 ila 400 polisin bulunduğunu ifade eden Khan, enkaz altında kalan çok sayıda polis olduğunu da sözlerine ekledi.

Hayber Pahtunhva Valisi Haji Ghulam Ali, halkı kan bağışı yapmaya çağırarak, "Bu polisler için büyük bir iyilik olur" açıklamasında bulundu.

Abid Mazhar



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