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Pakistan'da camide patlama, çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'da camide patlama, çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan'da camide patlama, çok sayıda ölü ve yaralı var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde Cuma namazı sırasında bir camide meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi ise yaralandı.

Pakistan'da camide patlama, çok sayıda ölü ve yaralı var - Tıkla İzle

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin başkenti Quetta şehrindeki Peştun Abad bölgesinde Cuma namazı sırasında Rahmania Camii'nde patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Polis bölgeyi kordon altına alarak yaralıları hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili ilk belirlemelere göre, şiddetli patlama yakındaki evlerin camlarını paramparça etti. Patlamanın neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi.  

Abid Mazhar

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