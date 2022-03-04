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Pakistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 56'ya yükseldi

Pakistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 56'ya yükseldi
Pakistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 56'ya yükseldi

Pakistan'ın Peşaver kentinde bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 56’ya yükselirken, olayda 194 kişi de yaralandı.

Pakistan’da camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 56’ya yükseldi - Tıkla İzle

Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kocha Risaldar Camii'nde cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 56'ya yükseldiğini ve yaralanan kişi sayısının en az 194 olduğunu açıkladı. Kurtarma ekipleri saldırıda yaralananları Lady Reading Hastanesi'ne sevk ederken polis, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı. Pakistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk olarak 30 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla yaralı olduğu bildirilmişti.

Abid Mazhar
 

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