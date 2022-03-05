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Pakistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 63'e yükseldi

Pakistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 63'e yükseldi
Pakistan'da camiye düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı 63'e yükseldi

Pakistan’ın Peşaver kentindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 63’e yükseldi.

Pakistan'ın Peşaver kentindeki Kocha Risaldar Camii'nde cuma namazı esnasında düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 63'e yükseldiği duyuruldu. Lady Reading Hastanesi'nden yapılan açıklamada, “37 yaralı halen hastanede, 5 kişi de yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanı Şeyh Raşid, cami saldırısındaki 3 şüphelinin kimliklerinin Khyber Pakhtunkhwa (KP) ve soruşturma teşkilatı tarafından belirlendiğini ifade etti. Video mesaj yayınlayan Raşid, polis ve soruşturma teşkilatlarının şüphelilere yaklaştığını ve önümüzdeki 2 ila 3 gün içinde tutuklanacaklarını umduğunu söyledi.

Abid Mazhar
 

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