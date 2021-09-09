Pakistan'da çatı çöktü: 4 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde etkili olan şiddetli yağışlar felakete yol açtı. Kente bağlı Orangi kasabasında yer alan bir evin çatısı şiddetli yağış nedeniyle çöktü. Polis, ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Ölenlerin kimliklerini olay anında evde uyuyan Naseeb Hawa Khatoon adlı kadın ve 3 çocuğu olarak açıklayan polis, talihsiz anne ve çocukların enkaz altında kalmaları sonucu yaşamlarını yitirdiklerini aktardı.

Olayın MPR Kolonisi Sokak 15'te sabah erken saatlerde meydana geldiği belirtilirken, evin sahibi Rasool Saeed ve diğer aile üyelerinin ise su baskınları nedeniyle dün gece evden ayrıldığı ifade edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, jandarma ve kurtarma ekiplerinin, çöken evin enkazını kaldırmaya başladığı bildirildi. Polisin, olaya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.

Abid Mazhar

