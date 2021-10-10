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Pakistan'da çifte bombalı saldırı: 3 ölü

Pakistan'da çifte bombalı saldırı: 3 ölü
Pakistan'da çifte bombalı saldırı: 3 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen çifte bombalı saldırılarda 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da çifte bombalı saldırı: 3 ölü - Tıkla İzle

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çifte bombalı saldırı düzenlendi. İlk olarak, eyaletin Turbat kentinde yer alan Hoshab bölgesindeki saldırıda evlerinin önünde oyun oynayan 3 çocuk yaralandı. Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı ancak çocuklardan 2'si yolda yaşamını yitirdi. Belucistan'ın Hub City kentinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucunda ise bir muhabir hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olaylarda 2'si çocuk olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştirildiği bölgeler kolluk kuvvetleri tarafından kordon altına alındı.

Şimdiye kadar saldırıların sorumluluğunu üstlenen olmazken, olay hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Abid Mazhar

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