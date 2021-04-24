İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Pakistan'da fabrika yangını

Pakistan'da fabrika yangını
Pakistan'da fabrika yangını

Pakistan'ın Lahor kentinde elektronik ürünler imal edilen bir fabrikada yangın çıktı.

Pakistan'da fabrika yangını - Tıkla İzle

Pakistan'ın Pencap eyaletine bağlı Lahor kentinin Walton bölgesinde elektronik ürünler imal edilen bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Fabrikadaki tüm işçiler kurtarılırken, olası bir facianın önüne geçildi. Fabrikadan yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Pencap Eyalet Başbakanı Sardar Usman Buzdar, çalışmaların hızlandırılması talimatı verirken, itfaiye ekipleri alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.

Abid Mazhar
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.