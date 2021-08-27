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Pakistan'da fabrika yangını: En az 15 ölü

Pakistan'da fabrika yangını: En az 15 ölü
Pakistan'da fabrika yangını: En az 15 ölü

Pakistan'ın Karaçi kentinde bir kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan'da fabrika yangını: En az 15 ölü - Tıkla İzle

Pakistan'ın Karaçi kentinin Korangi kasabasında bulunan bir kimyasal madde fabrikasında çıkan yangın, yetkilileri harekete geçirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kurtarma ekipleri ise bina içinde mahsur kalan çok sayıda işçiyi çıkarmak için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 15 işçinin cansız bedeni çıkarıldı. İtfaiye yetkilileri, fabrikada çeşitli maddelerin üretiminde kullanılan bir kimyasalın bulunduğunu ve kimyasal kazanında çıkan yangının fabrikanın tamamına yayıldığını duyurdu.

Yanan fabrikanın duvarlarını kırarak mahsur kalan işçileri çıkarmak için ağır makineler istediklerini belirten kurtarma yetkilileri, duman nedeniyle kurtarma operasyonunda güçlük yaşadıklarını kaydetti.

itfaiye ekipleri ise kurtarma çalışmalarına destek verdi. Polis tarafından yapılan açıklamada, fabrikanın içinde 20'den fazla kişinin olmasından korkulduğu belirtildi.

Abid Mazhar
 

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