İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Pakistan'da gaz tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü

Pakistan'da gaz tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü
Pakistan'da gaz tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü

Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir dükkanda bulunan gaz tüpü bomba gibi patladı.

Pakistan'da gaz tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü - Tıkla İzle

 
Pakistan'ın Karaçi kentindeki Surjani kasabasında bulunan bir tüp dükkanında patlama yaşandı. Dükkandaki tüpün patlamasının ardından başka bir tüp dükkandan yuvarlanarak yola savruldu. Alev alan tüp çok sayıda kişinin ve otobüsün olduğu cadde üzerinde yuvarlandı. Tüpün yolda ilerlediği anlarda bir motosikletli alevlerden son anda kurtuldu. Patlamanın şiddetiyle ortalık savaş alanına dönerken, dumanlar gökyüzünü kapladı. Patlama sırasında dükkanda bulunan bir kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Abid Mazhar
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.