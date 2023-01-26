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Pakistan'da gizemli solunum yolu hastalığı: 16'sı çocuk 19 ölü

Pakistan'da gizemli solunum yolu hastalığı: 16'sı çocuk 19 ölü
Pakistan'da gizemli solunum yolu hastalığı: 16'sı çocuk 19 ölü

Pakistan’ın Karaçi kentinde gizemli solunum yolu hastalığı nedeniyle 2 haftada 16’sı çocuk toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Pakistan’da gizemli solunum yolu hastalığı: 16’sı çocuk 19 ölü - Tıkla İzle

Pakistan'ın Karaçi kentinde henüz nedeni bilinmeyen bir solunum yolu hastalığı nedeniyle 2 haftada 16'sı çocuk toplam 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık yetkilileri, söz konusu hastalık nedeniyle alarma geçerken, hastalığın nedenini henüz belirlenemediğini aktardı. Yerel basın, söz konusu hastalık nedeniyle aynı aileden 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, şu anda 50 çocuğun daha bu hastalığa yakalandığını aktardı.

Abid Mazhar

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