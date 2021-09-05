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Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Pakistan'da güvenlik noktasına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde askeri güvenlik noktasına düzenlenen intihar saldırısında 4 güvenlik gücü personelinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı belirtildi.

Pakistan’da güvenlik noktasına saldırı: 4 ölü, 20 yaralı - Tıkla İzle

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta kentinde askeri güvenlik noktasına intihar saldırısı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 4 güvenlik gücü personelinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, saldırganın bomba yüklü motosikletle askeri araca çarpması sonucu patlama meydana geldiğini ifade etti. Patlamada yaralananların hastaneye kaldırıldığı bazılarının durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Olay yeri güvenlik ekipleri tarafından kordon altına alınırken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Abid Mazhar
 

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