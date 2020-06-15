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Pakistan'da hastanelerin kapasitesi doluyor

Pakistan'da hastanelerin kapasitesi doluyor
Pakistan'da hastanelerin kapasitesi doluyor

Pakistan’da korona virüs vak'alarındaki artış nedeniyle bazı hastanelerin kapasitesinin dolması üzerine hastalar dışarıda tedavi edilmeye başlandı.

Pakistan’da hastanelerin kapasitesi doluyor - Tıkla İzle

Korona virüs vak'asının 144 bin 478'e yükseldiği Pakistan'da bazı hastanelerin kapasitesi doldu. Pakistan'ın Karaçi, Lahor ve Peşaver şehirlerinde yer alan hastanelerdeki doktorlar, yatak, ventilatör ve diğer ekipmanların tükendiğini söyledi. Pakistan Tabipler Birliği Genel Sekreteri Qaiser Sajjad, Karaçi'de Aga Khan Üniversite Hastanesi, Indus Hastanesi, Dow Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi, Güney Şehir Hastanesi ve Ziauddin Üniversite Hastanesi gibi ana hastanelerin daha fazla hasta kabul edemediğini açıkladı.

Kapasitesi dolan bazı hastanelerin girişe “Üzgünüz daha fazla korona virüs hastası kabul edemiyoruz” yazılı tabelalar koyduğu görülürken, bazı hastanelerde sedyelerin dışarı taşındığı ve hastaların dışarıda tedavi edildiği görüldü.

Bugüne kadar korona virüsten 2 bin 729 işinin hayatını kaybettiği Pakistan'da korona virüsle mücadele biriminin başkanı Asad Umar, ülke genelindeki vak'a sayısının gelecek iki hafta içerisinde 2 katına çıkabileceğini ve vak'a sayısının Temmuz ayı sonunda 1,2 milyona ulaşabileceğini söyledi.

Pakistan Başbakanı Imran Khan ülke genelinde karantina uygulamasını ekonomiye zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Abid MAzhar

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