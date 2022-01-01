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Pakistan'da havaya açılan rastgele ateş can aldı: 1 ölü, 17 yaralı

Pakistan'da havaya açılan rastgele ateş can aldı: 1 ölü, 17 yaralı
Pakistan'da havaya açılan rastgele ateş can aldı: 1 ölü, 17 yaralı

Pakistan’da yeni yıl etkinlikleri sırasında havaya ateş açılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Pakistan’da havaya açılan rastgele ateş can aldı: 1 ölü, 17 yaralı - Tıkla İzle

Pakistan'nın Karaçi şehrindeki yeni yıl kutlamaları kanlı bitti. Polis ekiplerinin sıkı güvenlik tedbirleri almaya çalıştığı etkinliklerde yapılan uyarılara rağmen hava ateş açıldı. Silah seslerinin tüm şehirde yankılandığı gecede, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yetkililer, havaya açılan rastgele ateşler sonucunda hastaneye sevk edilen 18 kişiden biri olan 11 yaşındaki Khwaja Ajmer'in tedavi esnasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis ekipleri, çok sayıda ihbar üzerine denetimlerini sıkılaştırarak, tutuklamalar yapacağını belirtti.

Abid Mazhar
 

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