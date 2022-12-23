Pakistan'da intihar saldırısı: 1 polis öldü

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da intihar saldırısı gerçekleştirildi. Yetkililer, patlamanın, polis memurunun şüpheli aracı durdurup saldırganı yakalamaya çalıştığı sırada meydana geldiğini duyurdu. Bir pazar alanı, üniversite ve hükümet binalarına yakın bir noktada gerçekleştirilen saldırıda 1 polis hayatını kaybederken bölge güvenlik çemberine alındı.

Saldırının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Abid Mazhar

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