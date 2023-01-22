Pakistan'da kar yağışı hayatı felç etti

Pakistan'ın Belucistan eyaleti beyaza büründü. Eyaletin birçok noktasında etkili olan şiddetli kar yağışı ise hayatı durma noktasına getirdi. Quetta, Ziarat, Pişin, Muslim Bagh, Kan Mehtarzai, Killa Abdullah, Killa Saifullah, Chaman, Kalat, Mastung ve Toba Achakzai bölgelerinde dün etkisini göstermeye başlayan yağmur ve kar bugün de devam etti. Ulaşımda aksamaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda araç, karla kaplı yollarda mahsur kaldı. Yetkililer, bazı bölgelerle iletişim kurulamamasının ardından felaketin etkileriyle başa çıkmak için acil durum ilan etti. İl Afet Yönetim Otoritesi (PDMA), yol temizleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.



Abid Mazhar



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