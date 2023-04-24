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Pakistan'da karakola intihar saldırısı: 10 ölü, 28 yaralı

Pakistan'da karakola intihar saldırısı: 10 ölü, 28 yaralı
Pakistan'da karakola intihar saldırısı: 10 ölü, 28 yaralı

Pakistan’ın Hayber-Pakhtunkhwa eyaletinde Terörle Mücadele Departmanı’na (CTD) ait bir karakola düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.

Pakistan'da karakola intihar saldırısı düzenlendi. Hayber-Pakhtunkhwa eyaletinde yer alan Swat bölgesindeki Kabal kentinde bulunan Terörle Mücadele Departmanı'na (CTD) ait bir karakola düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı.
Polis memuru Shafi Ullah Gandapur yaptığı açıklamada, karakolun içerisinde iki patlama meydana geldiğini aktararak, karakolun patlamaların etkisi ile çöktüğünü ifade etti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abid Mazhar
 

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