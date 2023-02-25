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Pakistan'da katliam gibi kaza: 13 ölü, 20 yaralı

Pakistan'da katliam gibi kaza: 13 ölü, 20 yaralı
Pakistan'da katliam gibi kaza: 13 ölü, 20 yaralı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde 3 aracın karıştığı kazada 13 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Pakistan'da katliam gibi kaza: 13 ölü, 20 yaralı - Tıkla İzle

Pakistan'ın doğusunda yer alan Pencap eyaletine bağlı Rahim Yar Khan'ın Rukanpur bölgesi yakınlarındaki M-5 otoyolunda seyir halindeki bir kamyonet, yolcu otobüsü ile çapıştı. Arkadan gelen başka bir araç da otobüse çarptı. Bölge polisi Rizwan Umar Gondal, feci kazada 13 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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