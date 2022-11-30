Pakistan'da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 4 yaralı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Orakazi bölgesindeki bir kömür madeninde patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle madende meydana gelen göçükte 9 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı. Orakazi bölge Valisi Adnan Farid, hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin Shangla bölgesinden olduğunu söyledi. İlk incelemelere göre, patlamanın madende biriken gazdan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor. Pakistan'da sık sık, zayıf güvenlik önlemleri nedeniyle ölümcül maden kazaları yaşanıyor.

Abid Mazhar

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