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Pakistan'da korona salgınında son 24 saatte rekor sayıda can kaybı

Pakistan'da korona salgınında son 24 saatte rekor sayıda can kaybı
Pakistan'da korona salgınında son 24 saatte rekor sayıda can kaybı

Pakistan’da son 24 saatte yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından 89 kişi hayatını kaybetti. Bu sayının, ülkede 5 aydan bu yana bir günde yaşanan en yüksek can kaybı oldu.

Pakistan Ulusal Komuta ve Harekat Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde 89 kişi hayatını kaybetmesiyle son 5 ayda günlük en fazla can kaybı yaşandığını açıkladı. Pakistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 423 bin 179'a yükselirken, koronadan kaynaklı can kaybı ise 8 bin 487 oldu. Pakistanlı yetkililer, toplam yapılan test sayısının 5.8 milyonun üzerinde olduğunu da belirterek, ülke nüfusunun yüzde 2.6‘sının korona virüs testinden geçtiğini açıkladı. Pakistan'da hükümet, korona virüs vaka sayısının artmasıyla önlemleri arttırdı. Bazı bölgeler komple olarak karantinaya alındı. Ülkede restoranların, kafelerin kapatıldığını da öğrenildi.

Abid Mazhar
 

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