Pakistan'da madencilere saldırı: 11 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Machh kasabasında bulunan bir kömür madeninde çalışanlar, silahlı saldırganlar tarafından kaçırıldı. Polis, maden ocağının yakınlarında bulunan dağa kaçırılan madencilere silahlı saldırganlar tarafından ateş açıldığını ve saldırı sonucu 11 kişinin öldürüldüğünü, 4 kişinin de yaralandığını söyledi. Düzenlenen operasyonun ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hindistan Başbakanı Imran Khan, saldırıyı kınayarak, saldırganların bulunması talimatı verdi.

Abid Mazhar